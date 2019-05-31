Son Dakika Haberleri: THY Strazburg'u uçuş ağına ekledi
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THY Strazburg'u uçuş ağına ekledi

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Fransa'nın Strazburg şehrini yeniden uçuş ağına dahil ederek kente tarifeli uçuş başlattı.

THY Strazburg'u uçuş ağına ekledi, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), Fransa'nın Strazburg şehrini yeniden uçuş ağına dahil ederek kente tarifeli uçuş başlattı. 124 ülkeyi kapsayan uçuş ağıyla dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını elinde bulunduran THY, bugün itibarıyla Fransa'nın Strazburg şehrini uçuş ağına ekledi. İstanbul Havalimanı ve Strazburg Entzheim Havalimanı arasında gerçekleştirilecek uçuşlar haftada dört frekans olarak icra edilecek.
THY'NİN FRANSA'DAKİ 7'İNCİ UÇUŞ NOKTASI OLDU Türk Hava Yolları'nın Fransa'da uçtuğu 7 şehirden biri olan Strazburg, bayrak taşıyıcının bu yıl içerisinde Şarjah ve Marakeş'ten sonra uçuş başlattığı üçüncü yurt dışı uçuş noktası oldu. Strazburg'ta gerçekleştirilen hat açılış etkinliğine THY Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez de katıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:41 Kaynak: İHA
Fransa, Strazburg, Türk Hava Yolları, Güncel
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