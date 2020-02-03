THY, Şubat ayı sonuna kadar Çin seferlerini durdurdu - Son Dakika

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THY, Şubat ayı sonuna kadar Çin seferlerini durdurdu
6 saat önce
Türk Hava Yolları, koronavirüsü nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti seferlerini Şubat ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
Türk Hava Yolları, koronavirüsü nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti seferlerini Şubat ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" bilgisini paylaştı.
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