THY, Şubat ayı sonuna kadar Çin seferlerini durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY, Şubat ayı sonuna kadar Çin seferlerini durdurdu - Son Dakika

THY, Şubat ayı sonuna kadar Çin seferlerini durdurdu

6 saat önce

Türk Hava Yolları, koronavirüsü nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti seferlerini Şubat ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

THY, Şubat ayı sonuna kadar Çin seferlerini durdurdu, System.String[]

Türk Hava Yolları, koronavirüsü nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti seferlerini Şubat ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" bilgisini paylaştı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
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