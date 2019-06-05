Son Dakika Haberleri: THY Sudan seferlerini iptal etti
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THY Sudan seferlerini iptal etti

31 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle başkent Hartum'a düzenleyeceği bugünkü seferini iptal ettiğini duyurdu.

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Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle başkent Hartum'a düzenleyeceği bugünkü seferini iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.25'te İstanbul Havalimanı'ndan planlanan TK0680 sefer sayılı İstanbul-Hartum uçuşu ile yarın 00.30'da yapılması planlanan TK0681 sefer sayılı Hartum-İstanbul uçuşu, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:26 Kaynak: AA
Hartum, Sudan, Türk Hava Yolları, Güncel
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