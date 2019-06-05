THY Sudan seferlerini iptal etti
31 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle başkent Hartum'a düzenleyeceği bugünkü seferini iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:26 Kaynak: AA
(THY
), Sudan
'daki gelişmeler nedeniyle başkent Hartum
'a düzenleyeceği bugünkü seferini iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.25'te İstanbul
Havalimanı'ndan planlanan TK0680 sefer sayılı İstanbul-Hartum uçuşu ile yarın 00.30'da yapılması planlanan TK0681 sefer sayılı Hartum-İstanbul uçuşu, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
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