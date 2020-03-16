THY, Sudan seferlerini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY, Sudan seferlerini iptal etti - Son Dakika

THY, Sudan seferlerini iptal etti

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "acil durum" ilanı sonrası, Sudan uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

THY, Sudan seferlerini iptal etti, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "acil durum" ilanı sonrası, Sudan uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, hükümetin acil durum kararı sonrası kargoyla insani yardım uçakları dışında Hartum Havalimanının uçuşlara kapatılması kararı sonrası bugünden geçerli olmak üzere ay sonuna kadar uçuşlar iptal edildi.

Egemenlik Konseyi Üyesi ve Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

İnsani yardım malzemesiyle kargo dışında tüm havalimanları, kara ve deniz hudut kapılarının ay sonuna kadar ulaşıma kapatıldığını kaydetmişti.

Çok sayıda ülke, uçuşları kısıtlama kararı aldı

Sudan Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşın cuma günü virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerin sayısı 26'ya çıktı. Çok sayıda ülke Avrupa, Çin, Güney Kore ve ABD'ye olan uçuşları kısıtlama kararı aldı.

Türk Hava Yolları, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü         
16:48
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti         
16:17
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu         
15:36
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı         
15:15
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var         
09:21
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor         
08:46
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 05:20:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY, Sudan seferlerini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]