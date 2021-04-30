THY, tam kapanma sürecinde biniş kartlarının havaalanlarından alınacağını duyurdu - Son Dakika

THY, tam kapanma sürecinde biniş kartlarının havaalanlarından alınacağını duyurdu
30.04.2021 03:29
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı süreçte yolcuların biniş kartlarını havaalanlarından almaları gerektiğini bildirdiTHY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "29 Nisan Perşembe saat 19.
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı süreçte yolcuların biniş kartlarını havaalanlarından almaları gerektiğini bildirdi
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"29 Nisan Perşembe saat 19.00 ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında gerçekleşecek olan tüm yurt içi uçuşlar ve Türkiye çıkışlı tüm yurt dışı uçuşlar için yolcularımızın biniş kartlarını havaalanından temin etmeleri gerekmektedir. Koltuk seçimleri ise web sitemiz ve mobil uygulamamızdan yapılmaya devam edecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."
Son Dakika Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum" dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 6 ölü, 115 yaralı PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi