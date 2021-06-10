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THY, taraftarların kalplerini A Milli Takım ile buluşturuyor - Son Dakika

THY, taraftarların kalplerini A Milli Takım ile buluşturuyor

10.06.2021 09:49
THY, taraftarların kalplerini A Milli Takım ile buluşturuyor, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenen UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımın yanında olduğunu hissettirmek amacıyla özel bir çalışmaya imza attı.

Türk Hava Yolları (THY), geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenen UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımın yanında olduğunu hissettirmek amacıyla özel bir çalışmaya imza attı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı demografik yapılardan taraftarlar bir araya getirilerek, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2020 eleme mücadelelerini tekrar izledi.

Katılımcılar videoları izlerken, kalp atışları ve verdikleri reaksiyonlar özel geliştirilen bir cihazla kaydedilerek Türkiye'nin kalp atış grafiği oluşturuldu ve toplanan veriler ay-yıldızlı formalara yerleştirildi. Hazırlanan bu formalar, millilerin yaşattığı duyguların anlatıldığı bir mektup ile Avrupa yolculukları öncesinde kendilerine hediye edildi.

Millilerin formalarına her dokunduğunda hem Türkiye'nin kalp atışını hissetti hem de sesini duyabildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları kaydetti:

"Futboldaki bayrak taşıyıcılarımız olan millilerimizi bu önemli yolculukta da yalnız bırakmıyoruz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, futbolda ve birçok spor dalında milli takımlarımızın yolculuklarında onlarla beraberiz. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla kalbimizin bir ve millilerimizin yanında olduğunu hatırlatıyor, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımımıza başarılar diliyoruz."

Ünlü müzisyen Mahmut Orhan'ın da içinde bulunduğu Sibourne ekibi, kalp verisi grafiği, kalp sesleri ve çeşitli kültürel öğeleri barındıran sesleri bir araya getirip A Milli Takım için özel bir marş da hazırladı.

Türk Hava Yolları'nın A Milli Takım'a özel olarak hazırladığı "Kalbimiz Bir" filmi internetten izlenebilecek.

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Türk Hava Yolları, Milli Takım, Milli, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, taraftarların kalplerini A Milli Takım ile buluşturuyor - Son Dakika


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