THY Taşınırken 10 Saat Diliminde 800 Araç Yollarda Olacak

Atatürk Havalimanı'ndan iki hafta sonra İstanbul Havalimanı'na yapılacak dev taşınmanın en yoğun saatleri de belli oldu.

Atatürk Havalimanı'ndan iki hafta sonra İstanbul Havalimanı'na yapılacak dev taşınmanın en yoğun saatleri de belli oldu. THY'nin taşınmasının en yoğun saatleri 6 Nisan Cumartesi 00: 00 ile 10: 00 saatleri arasında olacak. Toplam 10 saatte aralarında TIR'ların da olduğu 800 araç yollarda olacak. Bu saat diliminde her saat ortalama 70 ile 80 araç Atatürk Havalimanı'ndan belirlenen 3 noktadan Basın Ekspres güzergahı ile otobandan geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak.



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma süreci iki hafta sonra başlıyor. 5 Nisan saat 03: 00'da start verilecek dev taşınma, 7 Nisan saat 00: 00'da son bulacak. Türk Hava Yolları da, büyük taşınma için 5-6 Nisan tarihleri arasında 707 TIR seferi ile 45 saatte yeni merkezine geçiş yapacak. 5 bin personelin de çalışacağı THY'nin taşınmasında toplamda 1000 TIR kulanılacak ve 700 operasyonel araç karayolu ile İstanbul Havalimanı'na götürülecek.



Dev taşınmanın en yoğun saatleri de belli oldu. 6 Nisan 00: 00 ile 10: 00 saatleri arasında en yoğun araç trafiği olacak. 10 saat diliminde Atatürk Havalimanı'ndan belirlenen üç çıkış noktasından toplam 800 araç İstanbul Havalimanı'na hareket edecek. Aralarında çok sayıda TIR'ın da olduğu araçlar, Basın Ekspres güzergahı ile otobandan geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. Bu saat diliminde Atatürk Havalimanı'ndan ortalama 70 ile 80 arasında araç çıkacak.



Taşınma konvoyları eksik olmayacak



Taşınmanın en sakin saatleri ise 5 Nisan Cuma günü 03: 00 ile 18: 00 saatleri arasında olacak. Bu saat diliminde her saat havalimanından ortalama 4 ile 6 arasında araç çıkış yapacak. Toplam 77 araç bu süreçte İstanbul Havalimanı'na geçecek. Taşınma sürecinde toplam 20 de acil durum kurtarma ekibi yollara konuşlandırılacak. 5 Nisan 03: 00-18: 00 saatleri arasında 77 araç, 5 Nisan 19: 00- 6 Nisan 01: 00 arasında 281 araç, 6 Nisan 02: 00-13: 00 saatleri arasında 680 araç, 6 Nisan 14: 00-23: 00 saatleir arasında 240 araç yollarda olacak.



Bu dönemde yollarda taşınma konvoyları eksik olmayacak. 6 Nisan saat 02: 00'a kadar THY'nin tüm uçuşları Atatürk Havalimanı'ndan devam edecek. 6 Nisan saat 02: 00 itibarıyla 6 Nisan 14: 00'a kadar, 12 saat boyunca Atatürk Havalimanı'nda ticari yolcu uçuşları duracak. Büyük taşınma sonrası,THY'nin ilk uçuşu 6 Nisan saat 14: 00'da İstanbul Havalimanından gerçekleşecek.



İstanbul Havalimanı 35 saat yolculu seferlere kapalı olacak



Atatürk Havalimanı ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan saat 00: 00'dan itibaren kapanıyor. İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03: 00 ile 6 Nisan saat 14: 00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14: 00 ile saat 19.00 arasında ise İstanbul Havalimanı 5 saat süresince THY yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19: 00 ile 00: 00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00: 00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek. (Fotoğraflı) - İstanbul

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