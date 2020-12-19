THY Teknik'ten millileştirme adına bir yenilik daha - Son Dakika

THY Teknik'ten millileştirme adına bir yenilik daha

19.12.2020 13:36
THY Teknik'ten millileştirme adına bir yenilik daha, System.String[]

TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş., yerli üretim uçak koltuğu ve 'galley'den sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti.

TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş., yerli üretim uçak koltuğu ve 'galley'den sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti. Uçak içindeki sunucu ve modem, havayolu ile seyahat eden yolculara medya içeriklerindeki birçok yeni özellik sayesinde üstün kalite vadediyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, THY Teknik A.Ş.'nin sivil havacılık alanında yürüttüğü millileştirme çalışmalarına bir yenisini daha eklediği belirtildi. Açıklamada uçaklarda, film, müzik, video, gazete, dergi gibi medya içeriklerinin depolanmasına; anlık internet erişimine ve istendiğinde içeriklerin yolcular ile paylaşılmasına imkan sunan bir medya kaynağı olan 'sunucu'nun havayolu seyahatini eğlenceli bir deneyime dönüştürdüğü hatırlatıldı.  Tasarımı ve üretimi THY Teknik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve dahili belleğinde 6 terebayt veri depolamaya imkan sağlayan yerli sunucunun muadili ürünlere göre 3 kat daha büyük bir veri depolama kapasitesine sahip olduğu bildirildi.  Yerli modemin ise sunucuda depolanan medya içeriklerinin ve internet hizmetinin, kablosuz erişim teknolojisi ile yolcuların cihazlarına aktarılmasını sağladığı kaydedildi.

"İLK YERLİ VE MİLLİ MODEM VE SUNUCUSUNU ÜRETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Açıklamada, yerli sunucu ve modemin üretilip lisanslandırılması ile ilgili THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman'ın görüşlerine de yer verildi. Karaman, "Ülkemiz sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma hususlarında var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm dünyanın ve sektörümüzün içinde bulunduğu bu zor günlerde; kapasitemizde sağladığımız artışın ve hayata geçirdiğimiz inovatif projelerin bu azmin haklı sonucu olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak havacılık sektöründe başlatılan yerlileştirme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Bu doğrultuda birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce Türkiye'nin yerli ve milli ilk uçak koltuğu ve uçak galley'ini üretmiştik. Bugün de ilk yerli ve milli modem ve sunucusunu üretmenin gururunu yaşıyoruz. Bu projeler büyük bir bilgi birikimi, azim ve çalışma isteyen projeler. Projenin başından sonuna kadar büyük bir gayretle çalışan çalışma arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

EASA'DAN ONAY ALDIÖte yandan açıklamada yapılan 'ARGE' çalışmalarının sonucunda sektörel ihtiyaçlara göre özelleştirilen ürünlerin, rakiplerine oranla daha hızlı ve güvenli iletişim portlarına sahip; tasarımı, yazılımı ve üretiminin tamamen yerli mühendislik ürünü olduğu kaydedildi. Milli sunucu ve modemin geliştirilme ve test süreçlerinde birçok hava aracı çevre koşul testinden başarı ile geçerek en zorlu şartlar altında dahi görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirebildiklerini kanıtladığı, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından da onay aldığı vurgulandı.

THY Teknik'ten millileştirme adına bir yenilik daha
THY Teknik'ten millileştirme adına bir yenilik daha
THY Teknik'ten millileştirme adına bir yenilik daha
THY Teknik'ten millileştirme adına bir yenilik daha

Türk Hava Yolları, Havacılık, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY Teknik'ten millileştirme adına bir yenilik daha - Son Dakika


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