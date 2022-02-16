THY Teknik AŞ, "Boeing 787 Dreamliner"ın üs bakımını başarıyla gerçekleştirdi - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, bakım kabiliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek ilk kez "Boeing 787 Dreamliner" tipi uçağın üs (ağır) bakımını tamamladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY Teknik AŞ, Türk Hava Yollarının 2019 yılının haziran ayında ilk kez filosuna kattığı 2 "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçaktan birinin üs bakım operasyonlarını, Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) tesislerinde başarıyla yaptı.

Dünya sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren yeni nesil uçak tiplerinden biri olan, yakıt verimliliği, menzil esnekliği ve yolcu konforu gibi özellikleriyle ön plana çıkan "Boeing 787 Dreamliner" bakım kabiliyetine alındı.

THY Teknik AŞ, sürekli büyüyen ve gelişen küresel MRO sektöründe rekabet gücünü daha da artırarak, başta THY olmak üzere filosunda "Boeing 787 Dreamliner" tipi uçak bulunan hava yolu operatörlerine, havacılığın önemli merkezlerinden biri olan İstanbul'da üs bakım hizmeti sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, hizmet portföyleri için önemli bir kilometre taşı olan ilk "Boeing 787 Dreamliner"ın bakımını tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Akbulut, "Sektörümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz kabiliyetlerimizi daha da arttırarak, müşterilerimize üstün ve kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Üs bakımların her 3 yılda bir tamamlanması gerekiyor

Uluslararası havacılık prosedürleri gereği "Boeing 787 tipi" uçaklar için her 3 yılda bir tamamlanması gereken üs (ağır) bakımları, uçak ve sistemlerinin fonksiyonel ve operasyonel kontrolleri, modifikasyonları, komponent ve parça değişimleri gibi bakım faaliyetlerini kapsıyor.

Türk Hava Yolları Teknik AŞ dünyada üs bakım gerçekleştirebilen en yetkin uçak bakım şirketleri arasında yer alıyor.