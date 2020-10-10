THY Teknik, Türkiye'nin en büyük uçak üs bakım hangarlarının açılışını yaptı - Son Dakika

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan 60 bin metrekare kapalı alana sahip uçak üs bakım hangarlarının inşa işlemlerini tamamlayarak hizmete sundu.

Çevreyi önemseyen ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde bu hassasiyeti gözeten Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. hizmete açtığı yeni hangarlarıyla da bu politikasını destekliyor. Su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılayacak olan hangarlar, enerji ihtiyaçlarını da güneş enerjisinden sağlayacaklar. Hangar ceplerinde kullanılan yarı geçirgen polikarbonat paneller sayesinde güneş ışığından daha uzun süre faydalanılmasına imkan sağlayan hangarların ısıtılmasında da bakıma alınan uçakların depolarında bulunan ve hangara alınırken boşaltılması gereken yakıtlar kullanılacak. Son teknoloji sistem ve ekipmanlar ile donatılmış olan tesisin içerisinde ve çevresinde bulunan tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleri tarafından yönetilecek.

"Bütün fazların tamamlanması ile 45 uçağa aynı anda bakım hizmeti sunabileceğiz"

Yeni üs bakım hangarlarının açılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. başarı hikayelerine bir yeni mihenk taşı daha ekledi. İstanbul Havalimanı'nın; Türkiye'nin ve dünyanın yeni havacılık merkezi olduğuna inanıyor ve burada sunduğumuz havacılık teknik hizmetlerimizi yaptığımız yeni yatırımlar ile çok daha ileri seviyelere taşıyoruz. Ülkemiz sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma noktasında kararlıyız. Dünyanın ve sektörümüzün içinde bulunduğu bu zor günlerde kabiliyetlerimiz ve kapasitemizdeki artışın bu taahhüdümüzü desteklediğini düşünüyorum. Yapımını tamamlayarak ilk uçak bakımlarını gerçekleştirdiğimiz üs bakım hangarlarımız ile önemli bir büyüme sağladık. Çevre dostu yapılardan oluşan bakım kompleksimizde bütün fazların tamamlanması ile 45 uçağa aynı anda bakım hizmeti sunabileceğiz" dedi.

"THY Teknik, güvenli seyahatiniz için dünyanın en büyük üs bakım hangarlarından birini inşa etti"

Konuya ilişkin sosyal medya hasabından paylaşımda bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise "Çelikten kanatlarıyla devasa boyutları olan uçaklarımızın da ilgiye ve bakıma ihtiyacı var. THY Teknik A.Ş. uçaklarımıza, konforlu ve güvenli seyahatiniz için dünyanın en büyük (60bin m2 kapalı alan) üs bakım hangarlarından birini inşa etti. Ülkemiz havacılığına hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL