THY, Tokat'a uçuşlarını başlatıyor - Son Dakika
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THY, Tokat'a uçuşlarını başlatıyor

22.03.2022 18:33
THY, Tokat'a uçuşlarını başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Tokat Yeni Havalimanı'na uçuşlarının 25 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Tokat Yeni Havalimanı'na uçuşlarının 25 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "25 Mart 2022 itibarıyla haftada 4 seferle başlayacak İstanbul-Tokat uçuşlarımızın biletlerine internet sitemiz ve mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve güvenli bir uçuş dileriz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan THY'nin başarılı markası AnadoluJet'in de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat'a haftada 3 gün sefer düzenleyeceği öğrenildi.

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Türk Hava Yolları, Tokat, Medya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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