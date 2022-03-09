THY transfer yolcularına İstanbul'da konaklama hizmetini yeniden başlatıyor - Son Dakika
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THY transfer yolcularına İstanbul'da konaklama hizmetini yeniden başlatıyor

09.03.2022 13:09
THY transfer yolcularına İstanbul'da konaklama hizmetini yeniden başlatıyor

TÜRK Hava Yolları (THY), uzun transfer gerçekleştiren yolcuları için dünyanın aktarma merkezi olan İstanbul'u ve eşsiz güzelliklerini ücretsiz keşfetme hizmeti sunduğu 'Stopover (duraklama) Konaklama' hizmetini yeniden başlatıyor.

TÜRK Hava Yolları (THY), uzun transfer gerçekleştiren yolcuları için dünyanın aktarma merkezi olan İstanbul'u ve eşsiz güzelliklerini ücretsiz keşfetme hizmeti sunduğu 'Stopover (duraklama) Konaklama' hizmetini yeniden başlatıyor.

İstanbul'u transfer merkezi olarak kullanan THY yolcuları için 2017 yılında başlatılan 'stopover konaklama' hizmetine, koronavirüs pandemisi sebebiyle ara verilmişti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, pandemi koşullarının tüm dünyada iyileşmeye başlamasıyla birlikte, yolcu deneyimini başka bir boyuta taşımak isteyen şirketin bu hizmete 2022 yılında kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

UZUN SEYAHATİ OLAN YOLCULAR İSTANBUL'DA KONAKLAYABİLECEK  Açıklamada, "THY aktarmalı olarak seyahat eden, bağlantı süresi uzun stopover misafirlerine İstanbul'da daha fazla keyifli vakit geçirmeleri için bilet alımı akabinde düzenlenen otel çekiyle, 'ekonomi sınıf' için 4 yıldızlı otelde 1 gece, 'business sınıf' için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz ve buna ilave olarak  anlaşmalı otellerde günlük 49 dolardan başlayan fiyatlarla konaklama imkanı sağlıyor" denildi.  EKŞİ: TÜRKİYE TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZAçıklamada THY Genel Müdür'ü Bilal Ekşi'nin yeniden hayata geçirilen projeyle ilgili görüşlerine de yer verildi. Ekşi, "Stopover Konaklama hizmetinden faydalanan yolcularımıza Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini göstermeyi, bu vesile ile Türkiye turizmine katkı sağlamayı ve Türk Hava Yolları transfer yolcu sayısını artırmayı hedefliyoruz. Yolcularımız; sunduğumuz ücretsiz konaklamaya ilaveten Türk Hava Yolları'na özel fiyatlarla, anlaşmalı otellerimizde konaklamalarını uzatabilir, İstanbul'u daha fazla keşfedebilirler" ifadelerini kullandı.

2022'DE 15 YENİ ÜLKE  Bugüne kadar 42 ülke, 108 şehirden 57 binden fazla transfer yolcu, Stopover uygulamasıyla  İstanbul'u keşfetme ayrıcalığı yaşadığı bildirilirken, ülke turizminin gelişimine katkı sunan projenin kapsamının  ise 2022 yılında 15 yeni ülkeyle genişletilmesi hedeflendiği kaydedildi. Söz konusu 15 ülkenin Kenya, Zambiya, Mozambik, Endonezya, Güney Kore, Vietnam, Bangladeş, Nepal, Arjantin, Brezilya, Panama, Kolombiya, Meksika, Suudi Arabistan ve Bahreyn olacağı aktarıldı.

"STOPOVER KONAKLAMA" NEDİR?

Seyahatiniz sırasında uçağınız belirli bir noktada yolcu indirmek için ya da operasyonel nedenlerden dolayı bir süre duraklıyorsa ve aynı uçakla varış noktanıza devam ediyorsanız buna duraklama (stopover) adı verilir.


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Kaynak: DHA

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