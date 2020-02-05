THY: Tüm seferlerimiz iptal edilmiştir - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY: Tüm seferlerimiz iptal edilmiştir - Son Dakika

THY: Tüm seferlerimiz iptal edilmiştir

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada, bugün gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı seferlerin iptal edildiği açıklandı.

THY: Tüm seferlerimiz iptal edilmiştir, System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada, bugün gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı seferlerin iptal edildiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz yada çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler. Yaşanan olay nedeniyle derin üzüntü duyuyor; uçakta bulunan yolculara, uçuş ekibine ve Türk sivil havacılığına birlikte katkı sağladığımız havayolu şirketine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.


Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:58 Kaynak: DHA
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