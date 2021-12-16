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THY uçağı Erbil'de zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

THY uçağı Erbil'de zorunlu iniş yaptı

16.12.2021 18:59
THY uçağı Erbil'de zorunlu iniş yaptı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinden İstanbul'a giden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak havalandıktan birkaç dakika sonra arıza nedeniyle Erbil Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinden İstanbul'a giden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak havalandıktan birkaç dakika sonra arıza nedeniyle Erbil Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Irak basınında yer alan haberde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinden İstanbul'a gitmekte olan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan birkaç dakika sonra çıkan bir arıza nedeniyle havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmet Vuşyar yaptığı açıklamada, Erbil'den İstanbul'a gitmekte olan 300 yolcusu bulunan uçağın havalandıktan 20 dakika sonra meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığını belirterek, arızanın giderilmesi ardından uçağın yolculuğuna devam edeceğini belirtti. - ERBİL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türk Hava Yolları, İstanbul, Erbil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa THY uçağı Erbil'de zorunlu iniş yaptı - Son Dakika


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