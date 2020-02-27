THY uçağı indikten sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY uçağı indikten sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldı - Son Dakika

THY uçağı indikten sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldı

6 saat önce

Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.

THY uçağı indikten sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldı, System.String[]

Frankfurt- İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, TK1598 sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağının saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldığını bildirdi.

Yerlikaya, ilk bilgilere göre mürettebattan 7 kişi ile 139 yolcuda yaralanan olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Türk Hava Yolları, Frankfurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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