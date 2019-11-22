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THY UÇAĞI ODESSA'DA PİSTTEN ÇIKTI; YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

6 saat önce

İSTANBUL DHATürk Hava Yolları(THY) uçağı Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

THY UÇAĞI ODESSA'DA PİSTTEN ÇIKTI; YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, System.String[]

İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları(THY) uçağı Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçakta bulunan 134 yolcu ile uçuş ekibi tahliye edildi.    Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul - Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir" denildi.


Türk Hava Yolları, İstanbul, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
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