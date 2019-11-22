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THY Uçağı Odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi
6 saat önce
TÜRK Hava Yolları(THY) uçağı Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:21 Kaynak: DHA
TÜRK Hava Yolları(THY) uçağı Ukrayna
'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçakta bulunan 134 yolcu ile uçuş ekibi tahliye edildi.
Türk Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul - Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir" denildi.
Görüntü Dökümü
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-Pistten çıkan uçağın görüntüsü
-Detaylar
- Ukrayna
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