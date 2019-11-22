Son Dakika Haberleri: THY Uçağı Odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi
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THY Uçağı Odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi

6 saat önce

TÜRK Hava Yolları(THY) uçağı Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

THY Uçağı Odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi, System.String[]
TÜRK Hava Yolları(THY) uçağı Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçakta bulunan 134 yolcu ile uçuş ekibi tahliye edildi.

Türk Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul - Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Pistten çıkan uçağın görüntüsü

-Detaylar


- Ukrayna
Türk Hava Yolları, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:21 Kaynak: DHA
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Thy uçağı odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi
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