Son Dakika Haberleri: THY uçağı taksi yolundan çıktı
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THY uçağı taksi yolundan çıktı

5 saat önce

İstanbul Havalimanı'na indikten sonra taksi yolundan çıkan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın yolcuları tahliye edildi.

THY uçağı taksi yolundan çıktı, System.String[]

İstanbul Havalimanı'na indikten sonra taksi yolundan çıkan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın yolcuları tahliye edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, havayolu şirketine ait TK2307 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan uçak, saat 07.28'de İstanbul'a inişi sonrasında köprüye yaklaşırken taksi yolundan çıktı.

Uçakta seyahat eden 147 yolcu ve 7 kişiden oluşan uçuş ekibi sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

Havalimanı operasyonu sorunsuz şekilde devam ederken, yaşanan durumun nedenleri ile ilgili araştırmalar yapılıyor.

Türk Hava Yolları, İstanbul, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:30 Kaynak: AA
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THY uçağı taksi yolundan çıktı, 147 yolcu sorunsuz bir şekilde tahliye edildi
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