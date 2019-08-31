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Thy uçağı taksi yolundan çıktı

4 saat önce

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA Türk Hava Yolları (THY)'nın İzmir - İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından park pozisyonuna ilerlediği sırada taksi yolundan çıktı.

Thy uçağı taksi yolundan çıktı, System.String[]

Haber:  Enver ALAS  / İSTANBUL,DHA
Türk Hava Yolları (THY)'nın İzmir - İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından park pozisyonuna ilerlediği sırada taksi yolundan çıktı.
THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, 147 yolcusu ve 7 mürettebatıyla İzmir-İstanbul seferini yapan THY'nin TK2307 sefer sayılı uçağı 07.28'de İstanbul Havalimanı pistine teker koydu. TC-JHM kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın, terminaldeki park pozisyonuna doğru ilerlediği sırada taksi yolundan çıktığı belirtildi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve uçaktan tahliye edilerek terminale alındığı öğrenilirken, olayla ilgili havalimanında inceleme başlatıldığı bildirildi. Operasyonların ise sorunsuz devam ettiği açıklandı.


Türk Hava Yolları, İstanbul, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:56 Kaynak: DHA
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