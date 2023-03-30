THY'ye ait uçak, alkollü yolcu nedeniyle acil iniş yaptı! Taşkınlık çıkaran şahsı Hindistan polisi gözaltına aldı - Son Dakika
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THY'ye ait uçak, alkollü yolcu nedeniyle acil iniş yaptı! Taşkınlık çıkaran şahsı Hindistan polisi gözaltına aldı

30.03.2023 15:48
THY'ye ait uçak, alkollü yolcu nedeniyle acil iniş yaptı! Taşkınlık çıkaran şahsı Hindistan polisi gözaltına aldı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Singapur seferini yapmakta olan uçak, alkollü olduğu öne sürülen bir yolcunun taşkınlık çıkarıp kabin ekibine saldırması nedeniyle Hindistan'a acil iniş gerçekleştirdi.

345 yolcusu bulunan TK54 sefer sayılı Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve alkollü olduğu bildirilen Ukrayna uyruklu yolcu, seyahat esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taşkınlık çıkardı.

PİLOTTAN ACİL İNİŞ TALEBİ

Yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibine saldırması üzerine uçağın kaptan pilotu, "kural dışı yolcu" olduğunu bildirerek, Hindistan'ın Chennai Havalimanı Kulesi'nden acil iniş talebinde bulundu.

HİNDİSTAN POLİSİ, YOLCUYU UÇAKTAN ALDI

Havalimanına sorunsuz inen uçakta taşkınlık çıkaran yolcu, Hindistan polisi eşliğinde uçaktan indirildi. THY uçağı, yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından seferini tamamlamak üzere tekrar Singapur'a hareket etti.

Kaynak: AA
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Türk Hava Yolları, Singapur, India, Güncel, Son Dakika

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