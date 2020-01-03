THY uçağı zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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THY uçağı zorunlu iniş yaptı

6 saat önce

Türk Hava Yolları'nın (THY), TK 45 sefer sayılı Cape Town-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı, teknik arıza nedeniyle Johannesburg Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

THY uçağı zorunlu iniş yaptı, System.String[]

Türk Hava Yolları'nın (THY), TK 45 sefer sayılı Cape Town- İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı, teknik arıza nedeniyle Johannesburg Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, TK 45 sefer sayılı Cape Town-İstanbul uçuşunu icra eden TC-JNI kuyruk tescilli, Airbus A330 tipi uçakta, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uçuş güvenliğini daima ön planda tutan ekibimiz, gerekli teknik incelemeler için uçağın Johannesburg Havalimanı'na yönelmesine karar vermiştir. A330 tipi uçağımız, uygun iniş ağırlığına ulaştığında havalimanına güvenli şekilde inişini gerçekleştirmiştir."

Bu arada, Johannesburg'da iki THY teknisyeni olduğu için uçağın bu havalimanına indiği ve incelemenin sürdüğü, uçuş durumunun inceleme sonucuna göre belirleneceği öğrenildi.

Türk Hava Yolları, Cape Town, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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