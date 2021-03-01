THY'nin Oslo-İstanbul uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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THY'nin Oslo-İstanbul uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

01.03.2021 19:05

Türk Hava Yollarının (THY) Oslo-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

Türk Hava Yollarının (THY) Oslo- İstanbul seferini gerçekleştiren uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Oslo-İstanbul seferini gerçekleştiren TK1752 sefer sayılı A321 neo tipi uçak için bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." bilgisi verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel THY'nin Oslo-İstanbul uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY'nin Oslo-İstanbul uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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