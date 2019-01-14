Son Dakika Haberleri: THY Uçağına Merdiven Aracı Çarptı

THY Uçağına Merdiven Aracı Çarptı

1 saat önce

Roma seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağına merdiven aracı çarptı.

THY Uçağına Merdiven Aracı Çarptı, System.String[]
İSTANBUL- Roma seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağına merdiven aracı çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 

Edinilen bilgiye göre dün akşam Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olayda İstanbul-Roma seferini yapmaya hazırlanan uçak, yolcu alımı öncesi son kontrollerini tamamladı. Boeing B737-800 tipi THY uçağının yanına yanaşan merdiven aracı henüz bilinmeyen bir nedenle uçağın arka kısmına çarptı. Kaza sonrası uçakta hasar meydana geldi. Yapılan kontrollerin ardından uçak seferden çekildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:12 Kaynak: DHA

İstanbul, Türk Hava Yolları, Roma, Güncel
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