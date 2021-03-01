THY uçağında bomba ihbarı - Son Dakika

Oslo- İstanbul seferini yapan THY uçağı için bomba ihbarı yapıldı. İstanbul Havalimanı'na inen uçakta yapılan aramanın ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Oslo-İstanbul arasında sefer yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bomba olduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular tahliye edildi. Polis ekipleri tarafından uçakta yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

-İHA-