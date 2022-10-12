Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı - Son Dakika
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Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı

12.10.2022 15:07

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan uçağı olay çıkardığı için kendisini uyaran kabin memurunun önce parmağını ısıran, ardından da kabin ekibine saldıran yolcu nedeniyle Endonezya'nın Medan şehrine acil iniş yaptı. Saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alınırken kabin memurunun da tedavisi gerçekleştirildi.

THY'nin İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek 336 yolcusuyla dün havalanan TK56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağında meydana gelen olayda, Endonezya uyruklu bir yolcu, uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etti.

TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

Alkollü olduğu öğrenilen ve sorun çıkarmaya devam eden yolcu, kendisini uyaran kabin ekibine de saldırdı. Parmağını ısırdığı kabin memuruna yumruk ve tekmeyle saldırması üzerine uçağın pilotları Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Medan Havalimanı'na inen uçaktaki saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Kabin memuruna ilk müdahale de meslektaşları tarafından yapılırken, tedavisine başkent Jakarta'da devam edileceği öğrenildi. Uçak daha sonra Jakarta'ya hareket etti. Endonezya basınında yer alan haberlerde ise olay çıkaran yolcunun isminin Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) olduğu, Endonezya merkezli bir havayolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisi yer aldı.

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Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Jakarta, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı - Son Dakika
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