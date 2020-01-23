THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda virüs çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda virüs çıkmadı - Son Dakika

THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda virüs çıkmadı

6 saat önce

Panama seferli uçağında seyahat eden Çin uyruklu bir yolcunun uçağın aktarma noktası Bogota'dan Panama'ya kalkış için hazırlanıldığı sırada 'Corona Virüsü' taşıdığından şüphelenildi.

THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda virüs çıkmadı, System.String[]

Panama seferli uçağında seyahat eden Çin uyruklu bir yolcunun uçağın aktarma noktası Bogota'dan Panama'ya kalkış için hazırlanıldığı sırada 'Corona Virüsü' taşıdığından şüphelenildi. THY Basın Müşavirliği,  yapılan sağlık kontrolleri sonucunda yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve Corona Virüsü taşımadığının tespit edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"22 Ocak tarihinde icra edilen TK 800 sefer sayılı uçuşumuz ile Bogota'ya seyahat eden Çin uyruklu bir yolcumuzun Corona Virüsü taşıdığından şüphe edilmiştir.  Aktarma noktası olan Bogota'dan Panama'ya kalkış için hazırlanan uçağımız kontrol kulesi tarafından tedbir amaçlı bekletilmiş ve yolcumuzun şüphe duyulan virüs ile ilgili kontrolleri gerçekleştirilmiştir. İlgili ülkenin sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu ve Corona Virüsü'nü taşımadığı anlaşılmıştır. Uçağımız devam seferi olan Bogota – Panama uçuşunu yerel saat ile 14: 57'de gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:50 Kaynak: DHA
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