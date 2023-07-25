THY Uçağında Yolcu İntihar Etti, Cezayir'e Acil İniş Yapıldı - Son Dakika
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THY Uçağında Yolcu İntihar Etti, Cezayir'e Acil İniş Yapıldı

25.07.2023 20:18

TÜRK Hava Yolları'nın İstanbul-Marakeş seferini yapan uçağında bir yolcu, uçağın tuvaletine girerek intihar etti. THY uçağı Cezayir'e acil iniş yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Marakeş seferini yapan uçağında bir yolcu, uçağın tuvaletine girerek intihar etti. THY uçağı Cezayir'e acil iniş yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

TUVALETTEN UZUN SÜRE ÇIKMADI

Olay, THY'nin Fas'ın Marakeş şehrine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.40'da havalanan Boeing737-MAX8 tipi TK 619 sefer sayılı uçağında meydana geldi. THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre uçakta bulunan ve ismi açıklanmayan bir yolcu, kalkıştan bir süre sonra tuvalete girdi. Uzun süre tuvaletten çıkmayan yolcu nedeniyle kabin ekipleri durumdan şüphelendi.

İNTİHAR ETTİĞİ ANLAŞILDI

Tuvaletin ekipler tarafından açılmasıyla yolcunun intihar ettiği anlaşıldı. Tuvaletten çıkarılan yolcuya ilk önce kabin ekipleri, ardından da uçakta seyahat eden doktor bir yolcu müdahale etti.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Uçak saat 15.15 sıralarında Cezayir'e acil iniş yaptı. Uçağa giren sağlık ekipleri yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili Cezayir makamları inceleme başlatırken, THY ekiplerinin de olayla ilgili ifade verdiği öğrenildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Olaydan büyük üzüntü duyan Türk Hava Yolları ailesi olarak kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kaynak: DHA
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