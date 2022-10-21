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Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirilerek gözaltına alınırken, güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. Güvenlik işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin görev sürelerinin dolduğu için sefer iptal edildi.

Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağırılırken uçak güvenli park alanına çekildi. Polis ekipleri diğer yolcular uçakta bekletilirken, tüm bagajlar indirildi.

Türk Hava Yolları 'na (THY) ait TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon- İstanbul seferi öncesi uçakta yolcu alımı sırasında bir yolcu bomba şakası yaptı.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lizbon-İstanbul uçağında bir yolcu bomba şakası yaptı! Sefer iptal olurken yolcu da gözaltına alındı - Son Dakika

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