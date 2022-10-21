Lizbon-İstanbul uçağında bir yolcu bomba şakası yaptı! Sefer iptal olurken yolcu da gözaltına alındı - Son Dakika
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Lizbon-İstanbul uçağında bir yolcu bomba şakası yaptı! Sefer iptal olurken yolcu da gözaltına alındı

21.10.2022 17:47

Türk Hava Yolları'ndan Lizbon-İstanbul seferine bilet alan bir yolcu, uçağa binerken bomba şakası yaptı. Şahsın bu sorumsuz hareketi sonrası uçak, açık park pozisyonuna çekilerek güvenlik araması yapıldı. Olayın şakadan ibaret olduğu ortaya çıkınca yolcu gözaltına alındı.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon- İstanbul seferi öncesi uçakta yolcu alımı sırasında bir yolcu bomba şakası yaptı.

TÜM BAGAJLAR İNDİRİLDİ

Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağırılırken uçak güvenli park alanına çekildi. Polis ekipleri diğer yolcular uçakta bekletilirken, tüm bagajlar indirildi.

ŞAKAYI YAPAN GÖZALTINA ALINDI

Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirilerek gözaltına alınırken, güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. Güvenlik işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin görev sürelerinin dolduğu için sefer iptal edildi.

Kaynak: DHA
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Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lizbon-İstanbul uçağında bir yolcu bomba şakası yaptı! Sefer iptal olurken yolcu da gözaltına alındı - Son Dakika

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