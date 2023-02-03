THY uçağında yolcular arasındaki kavga kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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THY uçağında yolcular arasındaki kavga kameraya böyle yansıdı

03.02.2023 12:19

THY uçağında yolcular arasındaki kavga kameraya böyle yansıdı Türk Hava Yolları'nın Zürih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında kavga çıktı.

THY uçağında yolcular arasındaki kavga kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın Zürih- İstanbul seferini yapan yolcu uçağında kavga çıktı. Uçak içerisinde yaşanan o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Zürih-İstanbul uçuşu sırasında uçak içerisinde bulunan yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü o anlar uçakta korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan kavga anları ise uçakta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Erkek yolcunun kadın yolcuyu tekmelediği iddiası

Uçak içerisinde yaşanan kavganın başlama sebebinin uçak içerisinde bulunan erkek bir yolcunun önündeki kadın yolcunun koltuğunu tekmeleyip rahatsız etmesiyle başladığı iddia edildi. Kavga esnasında kabin ekibi müdahale etmeye çalışırken erkek yolcunun daha sonra kadın yolcunun boynundan tutmasıyla diğer yolcular adama müdahale ettiği görülüyor.

Gergin anların yaşandığı olay sonrası uçağa polis ekipleri çağırılırken yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
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Türk Hava Yolları, İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa THY uçağında yolcular arasındaki kavga kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY uçağında yolcular arasındaki kavga kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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