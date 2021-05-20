THY uçağındaki tarihi formaya 500 bin kişi adını yazdırdı - Son Dakika

Türk Hava Yollarının (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği "TarihiForma" çalışması kapsamında, A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerindeki formaya 500 bin kişi adını yazdırdı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "500 bin kişi şimdiden #TarihiForma'da tek yürek oldu. Milli Takım uçağına adını yazmak için http://tarihiforma.com'a gel, birlikte ay yıldızlı bayrağımızı göklere çıkaralım." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, http://tarihiforma.com linki üzerinden yapılan başvuruda son katılım tarihinin 23 Mayıs 2021 olduğu hatırlatıldı.