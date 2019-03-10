Son Dakika Haberleri: THY Uçağının ABD'de Türbülansa Girmesi

THY Uçağının ABD'de Türbülansa Girmesi

1 saat önce

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın, New York Havalimanı'nda, meydana yaklaşma sırasında türbülansa girmesi sonucu yaralanan 28 yolcudan 18'inin taburcu edildiği, 10 kişinin ise kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

THY Uçağının ABD'de Türbülansa Girmesi, System.String[]
Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın, New York Havalimanı'nda, meydana yaklaşma sırasında türbülansa girmesi sonucu yaralanan 28 yolcudan 18'inin taburcu edildiği, 10 kişinin ise kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, TK 01 sefer sayılı İstanbul-New York seferini yapan uçakta öngörülemeyen olumsuz hava koşulları (türbülans) nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personelinin hafif şekilde yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hastaneye sevk edilen 28 yolcumuzdan 18'i tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 10 yolcumuzun kontrolleri ise devam etmektedir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:37 Kaynak: AA

İstanbul, New York, Türk Hava Yolları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi 30 Yaralı -1 Denizleri Kirleten Gemilere Bir Yılda 5 Trilyon Ceza Kesildi

Fenerbahçe, Kopenhaglı Skov'un Menajerini Çağırdı Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 12:24:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Uçağının ABD'de Türbülansa Girmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]