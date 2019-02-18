THY Uçağının Kalkmasını Engellemişti! İsveçli Kahramana Para Cezası
1 saat önce
İSVEÇLİ Elin Ersson, THY'nin 23 Temmuz'da Göteborg-İstanbul seferini yapan uçağında bir Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için koltuğuna oturmayı reddetmiş ve uçağın kalkmasına engel olmuştu.
İSVEÇLİ Elin Ersson, THY
'nin 23 Temmuz'da Göteborg- İstanbul
seferini yapan uçağında bir Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için koltuğuna oturmayı reddetmiş ve uçağın kalkmasına engel olmuştu. Protestosu başarıyla sonuçlanan Elin, yaşananları Facebook
hesabından canlı yayınlamış ve bu yayın sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılmıştı. Elin Ersson, bu yaptığıyla bir çok kişi tarafından kahraman ilan edilmişti.
SAVCI HAPİS İSTİYORDU
Ancak Göteburg Mahkemesi, 21 yaşındaki Ersson'u havacılık kurallarını ihlal etmekten 3 bin kron, yaklaşık 324 dolar para cezasına çarptırdı.
Savcılık Ersson'a iki hafta hapis istiyordu ancak mahkeme para cezasını yeterli buldu. Ersson'un avukatı cezayı temyiz edeceklerini söyledi. 52 yaşındaki Afganlı daha sonra sınır dışı edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:50
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