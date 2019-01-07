Son Dakika Haberleri: THY Uçakları Buzlanmaya Karşı Özel Sıvı ile Yıkanıyor (2)

THY Uçakları Buzlanmaya Karşı Özel Sıvı ile Yıkanıyor (2)

2 saat önce

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bazı iç ve dış hat seferlerini iptal ederken, uçaklar buzlanmaya karşı "de-anti Icing" işlemiyle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor.

THY Uçakları Buzlanmaya Karşı Özel Sıvı ile Yıkanıyor (2), System.String[]
İSTANBUL'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bazı iç ve dış hat seferlerini iptal ederken, uçaklar buzlanmaya karşı "de-anti Icing" işlemiyle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor.

Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkilemedi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, Atatürk Havalimanı'nda uçaklara 'de- anti Icing' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. Uçuşa hazırlanan uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatları buzlanmaya karşı de -anti Icing' adı verilen alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor. 3 geniş 12 dar gövdeli olmak üzere toplam 15 uçağa De- Anti Icing işlemi uygulandı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DA BUZLANMAYA KARŞI ÖNLEM

Türkiye'nin hava trafiği bakımından en büyük ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen'de gece yarısından itibaren alınan önlemler sonucunda uçak seferlerinde herhangi bir aksama meydana gelmedi. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) yetkilileri pistte ve THY uçaklarında don olayına karşı buz önleyici sıvı ve de-icing işlemi gerçekleştirdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:52 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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