THY uçakları işte böyle dezenfekte ediliyor - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aldığı önlemler kapsamında uçaklarında virüslere karşı etkisi kanıtlanmış yöntemlerle bugüne kadar 500'e yakın uçağı dezenfekte etti. Arındırma ekiplerinin kişisel koruyucu donanımı sağlayan giysileriyle yaptıkları dezenfeksiyon uygulaması toplam 25 dakika sürüyor. THY tarafından bir uçakta gerçekleşen ve özel cihazların da kullanıldığı dezenfeksiyon işleminin görüntülerini paylaşıldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve süreç içerisinde dünyanın birçok ülkesine yayılan, uluslararası seyahat güvenliğini önemli ölçüde tehdit eden koronavirüs'e karşı, uçaklarında dezenfeksiyon işlemleri uyguluyor. Yolcularının seyahat güvenliğinin en önde tutulduğunun vurgulandığı açıklamada, THY'nin en fazla sayıda vakanın görüldüğü İtalya, İran, Irak, Güney Kore, Çin ve Nahçivan'a olan uçuşları durdurduğu, bu kapsamda 28 Ocak'tan bugüne kadar 850'den fazla sefer iptal edildiği bildirildi. Durumun mart ayı sonuna kadar bu şekilde devam etmesi halinde iptal edilen sefer sayısının bin 700'ü geçmesi beklendiği açıklandı.

ÖZEL KİMYASAL İLE UÇAKLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Durdurulan uçuşların yanında, THY'nin yurt dışından gelen tüm uçakları, virüslere karşı etkisi kanıtlanmış yöntemlerle dezenfekte edildiği, uçakların dezenfeksiyon sürecinde uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, Dünya Sağlık Örgütü , uçak üretici firmaları ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla geçmiş kimyasal maddelerin kullanıldığı belirtildi. Bu yöntemle havaya, özel bir cihaz ile püskürtülen kimyasal, 10 dakika boyunca uçak içerisinde dezenfeksiyonu gerçekleştirerek virüs ve bakterilere karşı koruma sağlıyor. İşlem toplam 25 dakika kadar sürüyor.

500 UÇAK DEZENFEKTE EDİLDİ

Uçaklara, bu uygulama yapılmadan yeni yolcu alınmadığı, dezenfeksiyon uygulaması sırasında arındırma ekibi kişisel koruyucu donanımını giyerek görevini yerine getirdiğinin altı çizildi. Ayrıca uygulama hem sağlık hem de ulaştırma birimleri ile koordinasyon içerisinde tamamlandığı ve şu ana kadar da 500'e yakın uçağın virüse karşı dezenfekte edildiği kaydedildi.

İKİNCİ AŞAMADA GENEL TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

Dezenfeksiyon sürecinin ikinci aşamasında ise genel temizlik prosedürü uygulanıyor. Baş üstü dolapları, pencereler, koltuk başları, koltuk kenarları ve cepleri başta olmak üzere yolcuların temas ettiği her nokta derinlemesine temizleniyor. Her uçuştan sonra battaniye ve yastık gibi tekstil ürünleri değiştirilerek, yüksek sıcaklıkta yıkanıyor.

OTOBÜSLER DE TEMİZLENİYOR

Alınan önlemler kapsamında yalnızca uçaklar değil uçuş öncesi ve sonrası yolcuları taşıyan otobüsler de ciddi bir dezenfeksiyon sürecinden geçiriliyor. Tıpkı uçak içerisinde olduğu gibi otobüslerde de etkin bir temizlik işlemi uygulanıyor. Seyahatin her aşamasında yolcuların temas ettiği noktaların hijyeni sağlanıyor.

ÜSTÜN: EN ETKİN YÖNTEMLERLE ÖNLEM ALIYORUZ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanına yayılan virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz. Misafirlerimizin seyahat güvenliği bizim için daima en ön plandadır" ifadelerini kullandı.

- İstanbul