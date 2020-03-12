THY uçakları koronavirüse karşı Singapur'da da dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY uçakları koronavirüse karşı Singapur'da da dezenfekte ediliyor - Son Dakika

THY uçakları koronavirüse karşı Singapur'da da dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yolları (THY) Singapur uçuşlarını gerçekleştiren uçaklarını, misafirlerinin seyahat güvenliğini sağlamak amacıyla hem İstanbul'da hem de Singapur'da dezenfekte ediyor.

THY uçakları koronavirüse karşı Singapur'da da dezenfekte ediliyor, System.String[]

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yolları (THY) Singapur uçuşlarını gerçekleştiren uçaklarını, misafirlerinin seyahat güvenliğini sağlamak amacıyla hem İstanbul'da hem de Singapur'da dezenfekte ediyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, bugün başlayan uygulama ile Singapur'dan İstanbul'a seyahat edecek yolcular için uçaklar bu ülkede de dezenfekte edilecek.

THY'nin haftada her gün uçuş düzenlediği Singapur Changi Havalimanı'nda gerçekleştirilen dezenfeksiyon işleminde uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, Dünya Sağlık Örgütü, uçak üretici firmaları ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla geçmiş kimyasal ilaçlar kullanılıyor.

Havaya, özel bir cihaz ile püskürtülen kimyasal 10 dakika boyunca uçak içerisinde dezenfeksiyonu gerçekleştirerek virüs ve bakterilere karşı koruma sağlıyor. İşlem 25 dakika kadar sürüyor.

"Yolcuların temas ettiği her nokta derinlemesine temizleniyor"

Dezenfeksiyon işlemi ile baş üstü dolapları, pencereler, koltuk başları, koltuk kenarları, mutfak ve lavabolar başta olmak üzere yolcuların ve uçuş ekibinin temas ettiği her nokta derinlemesine temizleniyor. Her uçuştan sonra battaniye ve yastık gibi tekstil ürünleri değiştirilerek yüksek sıcaklıkta yıkama işlemi uygulanıyor.

THY, uluslararası seyahat güvenliğini önemli ölçüde ilgilendiren bu vakaya karşı süreci uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip ediyor ve gerekli önlemleri alıyor.

Bayrak taşıyıcı, operasyon merkezi İstanbul Havalimanı'nda uluslararası uçuşlardan gelen tüm uçaklarında dezenfeksiyon işlemi uygulamaya da devam ediyor.

Türk Hava Yolları, İstanbul, Singapur, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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