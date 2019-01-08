Son Dakika Haberleri: THY Uçaklarında Eğlence Sistemi Hizmeti

THY Uçaklarında Eğlence Sistemi Hizmeti

36 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların şirkete ait özel logonun bulunduğu iç ve dış hat seferlerinde eğlence sistemlerinden yararlanabileceklerini bildirdi.

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların şirkete ait özel logonun bulunduğu iç ve dış hat seferlerinde eğlence sistemlerinden yararlanabileceklerini bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından, uçaklarda sunulan eğlence sistemleri hakkında açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, eğlenceli bir yolculuk için yolcuların isteklerini yerine getirdiklerini belirterek, "Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda, iç ve dış hatlarda artık kablosuz eğlence sistemi emrinize amade." ifadelerini kullandı.

Ekşi, eğlence sistemlerini akıllı telefon ve bilgisayarlara indirebilecek bağlantıları da paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:24 Kaynak: AA

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