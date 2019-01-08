Son Dakika Haberleri: THY uçaklarında eğlence sistemi hizmeti

THY uçaklarında eğlence sistemi hizmeti

17 dakika önce

THY Genel Müdürü Ekşi, "Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda, iç ve dış hatlarda artık kablosuz eğlence sistemi emrinize amade.

THY uçaklarında eğlence sistemi hizmeti, System.String[]
THY Genel Müdürü Ekşi, "Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda, iç ve dış hatlarda artık kablosuz eğlence sistemi emrinize amade." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:40 

Türk Hava Yolları, Ekonomi
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