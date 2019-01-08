THY uçaklarında eğlence sistemi hizmeti
17 dakika önce
THY Genel Müdürü Ekşi, "Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda, iç ve dış hatlarda artık kablosuz eğlence sistemi emrinize amade.
THY
Genel Müdürü Ekşi, "Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda, iç ve dış hatlarda artık kablosuz eğlence sistemi emrinize amade." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:40
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