THY uçaklarında milli maç heyecanı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

THY uçaklarında milli maç heyecanı yaşandı

25.03.2022 15:22

Portekiz-Türkiye maçı, Türk Hava Yollarının (THY) internet bulunan geniş gövdeli uçaklarında yayımlandı.

Portekiz- Türkiye maçı, Türk Hava Yollarının (THY) internet bulunan geniş gövdeli uçaklarında yayımlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşan A Milli Futbol Takımının kritik maçının heyecanı THY uçaklarında da yaşandı.

Yolcular, bu önemli mücadeleyi THY'nin geniş gövdeli uçaklarında bulunan uçak içi eğlence ekranı Sport24 Extra kanalından canlı izleyebildi.

Maçı izleyen yolcuların heyecanı görüntülere de yansıdı.

THY uçaklarında milli maç heyecanı yaşandı
THY uçaklarında milli maç heyecanı yaşandı
THY uçaklarında milli maç heyecanı yaşandı

YORUMLAR
500
El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY uçaklarında milli maç heyecanı yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Seçimlerin kaderini onlar belirleyecek! Z kuşağında CHP diyenlerin oranı, AK Parti diyenlerden iki kat fazla
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
16:02 Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme: Cep telefonu ve altın bilezik istedim
15:49 Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Altay'ı ziyaret eden beklenmedik misafir kim?
15:47 Burası Ukrayna'nın Mariupol şehri: Bir mezarda 200 kişi yatıyor!
15:28 Çuvalın içinde dereye atılan köpekler kurtarıldı! O anlar kamerada
15:24 Siyah beyazlılar yeni hoca Ismael'i borsaya bildirdi
15:23 YKS'ye 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı: Aday sayısı yaklaşık yüzde 25 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 16:26:19. #1.13#
SON DAKİKA: THY uçaklarında milli maç heyecanı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement