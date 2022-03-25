THY uçaklarında milli maç heyecanı yaşandı - Son Dakika

Portekiz- Türkiye maçı, Türk Hava Yollarının (THY) internet bulunan geniş gövdeli uçaklarında yayımlandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşan A Milli Futbol Takımının kritik maçının heyecanı THY uçaklarında da yaşandı.
Yolcular, bu önemli mücadeleyi THY'nin geniş gövdeli uçaklarında bulunan uçak içi eğlence ekranı Sport24 Extra kanalından canlı izleyebildi.
Maçı izleyen yolcuların heyecanı görüntülere de yansıdı.
Kaynak: AA
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