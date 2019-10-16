THY uçuş ekibinden milli takıma özel anons

THY uçuş ekibi, Fransa karşılaşması dönüşü A Milli Futbol Takım kafilesine jest yaptı. Dünya üçüncüsü olduktan sona Kore dönüşünde Şenol Güneş'in uçakta yaptığı "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır" anonsunu hatırlatan kaptan pilot, "Sizin başarılınızı tüm Türkiye paylaşıyor" ifadelerini kullandı.



Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 elemeleri gurubunda Fransa Milli takımı ile karşılaşan Türk Milli takımı maçtan berabere ayrılınca Tüm Türkiye'yi sevince boğmuştu. Milli maçın ardından yurda dönmek için kendilerine tahsis edilen THY'na ait özel uçakta uçuş ekibi milli takım kafilesine jest yaptı. THY uçağının kaptan pilotu Şenol Güneş'in dünya üçüncüsü olduktan sonra THY uçağında yaptığı anonsu hatırlatarak, "A Milli Takımımızın değerli oyuncuları ve teknik heyeti. Kaptanınız konuşuyor. Uçağımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bugünkü uçuşumuzu değerli kaptanım Tülay Korkmaz ile icra edeceğiz. Sözlerimi tamamlamadan önce,değerli hocamız Şenol Güneş'in yıllar önce Kore'den dünya üçüncüsü olarak dönerken, kokpitten yaptığı anonsta 'önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak Milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız bir puan için sizi tebrik eder ve başarılarınızın devamını dileriz" ifadelerini kullandı.



Anonsun bitmesinin ardından, başta Şenol Güneş olmak üzere tüm Milli Takım kafilesi kaptan pilotu alkışladı. - İSTANBUL