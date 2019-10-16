Son Dakika Haberleri: THY uçuş ekibinden milli takıma özel anons
Son Dakika Genel THY uçuş ekibinden milli takıma özel anons

THY uçuş ekibinden milli takıma özel anons

1 saat önce

THY uçuş ekibinden milli takıma özel anons THY, pilotu Milli takım kafilesine Şenol Güneş'in sözüyle teşekkür ettiİSTANBUL - THY uçuş ekibi, Fransa karşılaşması dönüşü A Milli Futbol Takım kafilesine jest yaptı.

THY uçuş ekibinden milli takıma özel anons

THY, pilotu Milli takım kafilesine Şenol Güneş'in sözüyle teşekkür etti

İSTANBUL - THY uçuş ekibi, Fransa karşılaşması dönüşü A Milli Futbol Takım kafilesine jest yaptı. Dünya üçüncüsü olduktan sona Kore dönüşünde Şenol Güneş'in uçakta yaptığı "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır" anonsunu hatırlatan kaptan pilot, "Sizin başarılarınızı tüm Türkiye paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 elemeleri gurubunda Fransa Milli takımı ile karşılaşan Türk Milli takımı maçtan berabere ayrılınca Tüm Türkiye'yi sevince boğmuştu. Milli maçın ardından yurda dönmek için kendilerine tahsis edilen THY'na ait özel uçakta uçuş ekibi milli takım kafilesine jest yaptı. THY uçağının kaptan pilotu Şenol Güneş'in dünya üçüncüsü olduktan sonra THY uçağında yaptığı anonsu hatırlatarak, "A Milli Takımımızın değerli oyuncuları ve teknik heyeti. Kaptanınız konuşuyor. Uçağımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bugünkü uçuşumuzu değerli kaptanım Tülay Korkmaz ile icra edeceğiz. Sözlerimi tamamlamadan önce,değerli hocamız Şenol Güneş'in yıllar önce Kore'den dünya üçüncüsü olarak dönerken, kokpitten yaptığı anonsta 'önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak Milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız bir puan için sizi tebrik eder ve başarılarınızın devamını dileriz" ifadelerini kullandı.

Anonsun bitmesinin ardından, başta Şenol Güneş olmak üzere tüm Milli Takım kafilesi kaptan pilotu alkışladı.

THY uçuş ekibinden milli takıma özel anons

Türk Hava Yolları, Şenol Güneş, Fransa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu: Pisliğin içindeyken öten tek hayvan horozdur Angela Merkel mülteci konusunda Türkiye'ye destek verdi: Büyük bir yük aldığını biliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 00:53:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY uçuş ekibinden milli takıma özel anons
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]