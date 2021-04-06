THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı - Son Dakika

THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı

06.04.2021 20:20

- THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı Türk Hava Yolları, korona virüs ile mücadele kapsamında aşılanmada öncelik sırasında yer alan 16 bin 256 uçuş personelini aşılamaya başladı.

- THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları, korona virüs ile mücadele kapsamında aşılanmada öncelik sırasında yer alan 16 bin 256 uçuş personelini aşılamaya başladı.

THY, korona virüs aşısı için aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışanını, Sağlık Bakanlığına bildirdi. Planlama sonrası uçuş ekibi ve yükleme uzmanları aşı olmaya başladı. Aşı olan personele Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelge doğrultusunda 48 saat süreyle uçuş verilmeyecek ve sağlık durumları yakından takip edilecek. Aşılanan uçuş ekibinin yanı sıra yolcu ve uçakla temas olabilecek 2 bin 250 yer hizmeti çalışanın da aşılanması için isimleri sisteme girilmesi için Sağlık Bakanlığı'na gönderildi.

"Gökyüzünde misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pandemiyle kararlı mücadelemiz sürüyor, uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan Covid-19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz. Güzel günler çok yakında" ifadelerine yer verdi.

THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı
THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı
THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı
THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı - Son Dakika


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