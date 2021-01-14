THY, uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı - Son Dakika

THY, uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

14.01.2021 18:17
THY, uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayınladığı verilere göre 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayınladığı verilere göre 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

EUROCONTROL, 13 Ocak Çarşamba gününe ilişkin trafik verilerini açıkladı. Buna göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

"DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEYE HALA BİZ UÇUYORUZ"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, pandemi sürecine karşın THY'nin hala en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olduğuna dikkat çekerek, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. TMM +Aşı ile İnşallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Türk Hava Yolları, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY, uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı - Son Dakika


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