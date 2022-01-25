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THY uçuşları durduruldu mu? İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte uçak seferlerinde son durum... - Son Dakika

THY uçuşları durduruldu mu? İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte uçak seferlerinde son durum...

25.01.2022 11:54
THY uçuşları durduruldu mu? İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte uçak seferlerinde son durum...

İstanbul'u yoğun kar yağışı ardından hayat durma noktasına geldi. Otoyolların kapanmasından ardından bugün de zor hava şartları nedeniyle, havayolları seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Bugün saat 13.00'te başlanması planlanan uçuşlar iptal oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Megakenti felç eden kar yağışı, birçok yerde zor anlar yaşattı. Peki, THY İstanbul Havalimanı uçuşları durdurdu mu? THY uçuşlar durdu mu? Uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri durdu mu?

Megakentte yoğun kar yağışı sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, THY'nın uçuşları durdurulduğu bilgisi geldi. İnsanların merak ettiği, uçaklar ne zaman kalkacak ve kaç saat uçuşlar durduruldu bilgisi yetkililer tarafından açıklandı. Megakenti felç eden kar yağışı, yurdun birçok yerinde sürmeye devam ediyor. Uçak seferleri iptal mi sorusu araştırılan konular yer arasında alıyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı uçak seferleri ne zaman olacak sorusu gündeme geldi. Yolcuların merakla beklediği uçuşlar ne zaman açılacak sorusu THY ve Pegasus şirketinden geldi. THY uçuşları durduruldu mu? Uçak seferleri durdu mu? İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri durdu mu? Detaylar haberimizdedir…

THY UÇUŞLARI DURDURULDU MU?

Megakenti felç eden kar yağışı, yurdun birçok yerinde sürmeye devam ediyor. Uçak seferleri iptal mi sorusu araştırılan konular yer arasında alıyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı uçak seferleri ne zaman olacak sorusu gündeme geldi. Yolcuların merakla beklediği uçuşlar ne zaman açılacak sorusu THY ve Pegasus şirketinden geldi.

THY ve Pegasus şirketleri seferleri durdurduğunu açıkladı.

THY uçuşları durduruldu mu? İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte uçak seferlerinde son durum...

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bugün saat 13.00'te başlanması planlanan uçuşlar iptal oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Megakenti felç eden kar yağışı, birçok yerde zor anlar yaşattı.

İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı sebebiyle birçok önlemler alınmış ve uçuşlar iptal edilmiş durumdadır. Bugün saat 13.00'te tekrar başlaması beklenen uçuşlar için yeni bir açıklama geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle THY, İstanbul Havalimanı uçuşlarını bu gece 00.00'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

İptal edilen uçak seferleri Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı üzerinden anlık olarak güncellenecektir.

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Uçak, THY, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam THY uçuşları durduruldu mu? İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte uçak seferlerinde son durum... - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY uçuşları durduruldu mu? İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu mu? Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte uçak seferlerinde son durum... - Son Dakika
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