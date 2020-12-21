THY, uçuşların durdurulduğu 4 ülkeye gidecek yolcuların mağdur edilmeyeceğini duyurdu - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, uçuşların durdurulduğu İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya gidecek yolcuların mağdur edilmeyeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İngiltere'de mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili bir paylaşımda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'den geldi. Bilal Ekşi, yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL