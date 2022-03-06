THY, Ukrayna seferlerini 21 Mart tarihine kadar iptal etti - Son Dakika

Rus ordusunun girdiği Ukrayna'da savaş 11. gününde de devam ederken ülkeye uçuş seferleri de iptal ediliyor. Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta ülkeye seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 21 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

DEĞİŞİKLİK VE İADE HAKKI TANINDI

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda,"24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır" denildi.

MOLDOVA ŞİRKETİ DE İPTAL ETTİ

Havayolu şirketi Kişinev (Moldova) uçuşlarını 21 Mart'a, Rostov (Rusya) uçuşlarını da 20 Mart'a kadar iptal ettiğini de bildirdi.