THY Ukrayna seferlerini iptal etti - Son Dakika
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THY Ukrayna seferlerini iptal etti

24.02.2022 08:04
THY Ukrayna seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle ülkeye düzenlediği tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle ülkeye düzenlediği tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu.

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Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Ukrayna, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY Ukrayna seferlerini iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY Ukrayna seferlerini iptal etti - Son Dakika
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