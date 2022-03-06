THY, UKRAYNA UÇUŞLARINI 21 MART'A KADAR İPTAL ETTİ - Son Dakika
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THY, UKRAYNA UÇUŞLARINI 21 MART'A KADAR İPTAL ETTİ

06.03.2022 15:35
THY, UKRAYNA UÇUŞLARINI 21 MART'A KADAR İPTAL ETTİ

UKRAYNA hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 21 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

UKRAYNA hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 21 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan duyurada, "24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır" denildi. Havayolu şirketi Kişinev (Moldova) uçuşlarını 21 Mart'a, Rostov (Rusya) uçuşlarını da 20 Mart'a kadar iptal ettiğini de bildirdi.


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Türk Hava Yolları, Ukrayna, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY, UKRAYNA UÇUŞLARINI 21 MART'A KADAR İPTAL ETTİ - Son Dakika


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