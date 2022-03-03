THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını uzattı Açıklaması - Son Dakika
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THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını uzattı Açıklaması

03.03.2022 22:51
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını uzattı Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını uzattı.

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "18 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.

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Türk Hava Yolları, Moldova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını uzattı Açıklaması - Son Dakika


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