Üye Girişi
THY, uluslararası bir havayolu şirketinden hisse alacağına yönelik iddiaları yalanladı - Son Dakika

THY, uluslararası bir havayolu şirketinden hisse alacağına yönelik iddiaları yalanladı

29.11.2021 13:58
THY, uluslararası bir havayolu şirketinden hisse alacağına yönelik iddiaları yalanladı

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası bir havayolu şirketinden hisse alacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası bir havayolu şirketinden hisse alacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bazı ulusal ve uluslararası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O'nun, yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer aldığını belirtildi.

Açıklamada, "Küresel havacılık endüstrisinin en değerli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları A.O. gelecek hedeflerine yönelik stratejik yatırımları daima değerlendirmektedir. Ancak bugün itibarıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın, uluslararası bir havayoluna yatırım yapmak üzere herhangi bir girişimi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları, Yatırım, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY, uluslararası bir havayolu şirketinden hisse alacağına yönelik iddiaları yalanladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti 19:31 Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti Rize'de bulunan öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tahliye edilmeye başlandı 19:28 Rize'de bulunan öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tahliye edilmeye başlandı İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 16:22 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Son Dakika Haberleri
19:32 Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi
19:31 Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti
19:30 Olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez görüldü
19:28 Rize'de bulunan öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tahliye edilmeye başlandı
18:59 Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
18:58 Erdoğan ve Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutunu birlikte taşıdı
18:57 Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:55 Casusluktan gözaltına alınmıştı! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı
18:17 Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi
18:08 Son dakika: Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi         
19:32
Olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez görüldü Olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez görüldü         
19:31
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Mavi Marmara gemisi satıldı Mavi Marmara gemisi satıldı         
15:44
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 19:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: THY, uluslararası bir havayolu şirketinden hisse alacağına yönelik iddiaları yalanladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement