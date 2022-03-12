THY ve AnadoluJet'in toplam 192 seferi daha iptal oldu - Son Dakika
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THY ve AnadoluJet'in toplam 192 seferi daha iptal oldu

12.03.2022 22:52
THY ve AnadoluJet'in toplam 192 seferi daha iptal oldu

Türk Hava Yolları(THY) ile AnadoluJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanı kalkışlı-varışlı toplam 192 seferini iptal etti.

Türk Hava Yolları(THY) ile AnadoluJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanı kalkışlı-varışlı toplam 192 seferini iptal etti.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile AnadoluJet'in 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirmeyi planladığı bazı seferler iptal edildi. Konuya ilişkin THY'den yapılan açıklamada, "MADKOM kararı gereği 13 Mart tarihli İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 163 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden değişiklik/ iade işlemlerini sıra beklemeden, kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirler" denildi.

(Ferhat Yasak/İHA)

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Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY ve AnadoluJet'in toplam 192 seferi daha iptal oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY ve AnadoluJet'in toplam 192 seferi daha iptal oldu - Son Dakika
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